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أقل من التوقعات لتصل لـ 17.5%

المركزي التركي يرفع سعر الفائدة 250 نقطة أساس

الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٧ مساءً
المركزي التركي يرفع سعر الفائدة 250 نقطة أساس
المواطن - فريق التحرير

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رفع البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس لتصل إلى 17.50 %، وهو أقل كثيرًا من التوقعات التي كانت تشير بزيادة 500 نقطة أساس ، وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي يرفع بها المركزي معدلات الفائدة في تحول كبير في السياسة النقدية بعد تعيين فريق اقتصادي جديد مع بداية الولاية الجديدة للرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال البنك المركزي التركي في بيان إنّه قرّر رفع معدل الفائدة بمقدار 2.5 بالمئة و”الاستمرار في تشديد السياسة النقدية للوصول في أقرب وقت ممكن إلى خفض التضخّم”.

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وأوضح في بيانه أنّه سيواصل “تدريجياً تشديد السياسة النقدية إذا لزم الأمر إلى حين حدوث تحسّن كبير في توقّعات التضخّم”.

لكن رفع معدلات الفائدة بأقل من التوقعات يضغط على الليرة التركية والتي هبطت لمستويات تاريخية الأربعاء، مقابل الدولار بسبب مخاوف رفع الفائدة بأقل من المتوقع.

 

 

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