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المركزي السعودي يرفع معدل اتفاقية إعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٧ مساءً
المركزي السعودي يرفع معدل اتفاقية إعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس
المواطن - فريق التحرير

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​​​قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.00 في المائة، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.50 في المائة.

ويأتي هذا القرار اتساقًا مع هدف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي.​

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