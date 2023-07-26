المركزي الكويتي والقطري والبحريني والإماراتي يرفعون الفائدة 25 نقطة أساس

رفعت البنوك المركزية في الكويت وقطر والبحرين والإمارات اليوم أسعار الفائدة 25 نقطة أساس.

رفع الفائدة

جاء ذلك بعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية لتصل إلى نطاق بين 5.25% و5.5% وهو الأعلى منذ 22 عاما

وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، رفع سعر الفائدة بقيمة 25 نقطة أساس، لتسجل 5.5%، في إطار حربه للسيطرة على التضخم المتصاعد.

وظهرت عدة بيانات اقتصادية مهمة منذ اجتماع الفيدرالي في يونيو الماضي، والتي أثّرت بشكل قوي على تحركات الدولار الأمريكي والعملات الرئيسية ومختلف الأسواق، وأظهرت بيانات الإحصاء في الولايات المتحدة، سلبية أداء التضخم الأمريكي خلال يونيو الماضي.

وتراجع مؤشر أسعار المستهلك على أساس سنوي ليسجل 3.0%، وهو أقل من توقعات تباطئه إلى 3.1%، وكانت القراءة السابقة للمؤشر عند 4.0% في مايو الماضي؛ وتراجع معدل التضخم الأساسي إلى 4.8% على أساس سنوي في يونيو الماضي، مقارنة بـ 5،3% في مايو الماضي، هو أقل من التوقعات عند مستوى 5.0%.