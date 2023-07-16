المركز الوطني للفعاليات يعلن فتح باب التوظيف لكافة المؤهلات

أعلن المركز الوطني للفعاليات (مركز حكومي) عن فتح باب التوظيف لشغل وظائف بفعاليات المملكة 2023م، وذلك لحملة كافة المؤهلات والتخصصات للعمل بمجال التنظيم والفعاليات (مواطنين و مقيمين) – وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

مجالات العمل:

– خدمة عملاء

– الخدمات المساندة.

– المتاجر

– تنظيم الفعاليات

– الخدمات الأمنية

– إدارة الحشود

– المبيعات

– باريستا

– مجالات الطهي وتقديم المأكولات

– المحاسبة

– الإرشاد السياحي

– الضيافة

– تشغيل الألعاب

– تقنية المعلومات

** وغيرها من المجالات الوظيفية.

مناطق العمل:

– منطقة الرياض

– المنطقة الشرقية

– منطقة مكة المكرمة

– منطقة المدينة المنورة

– منطقة القصيم

– منطقة تبوك

– منطقة عسير

– منطقة حائل

– منطقة جازان

– منطقة نجران

– منطقة الجوف

– الحدود الشمالية

خطوات التسجيل في منصة مطلوب (العمل المؤقت):

1- اضغط على تسجيل جديد.

2- اختيار نوع المستخدم (فرد).

3- إدخال البيانات المطلوبة ثم اضغط تسجيل.

4- ستصلك رسالة على جوالك المسجل برمز الدخول.

5-إدخال الرمز لإكمال عملية التسجيل.

6- اضغط على (إضافة عنصر) ثم اختر (العمل المؤقت).

طريقة التقديم:

– التقديم على الوظائف متاح الآن عبر منصة مطلوب: اضغط هنا