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المركز الوطني للفعاليات يعلن فتح باب التوظيف لكافة المؤهلات

الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:١٤ مساءً
المركز الوطني للفعاليات يعلن فتح باب التوظيف لكافة المؤهلات
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المركز الوطني للفعاليات (مركز حكومي) عن فتح باب التوظيف لشغل وظائف بفعاليات المملكة 2023م، وذلك لحملة كافة المؤهلات والتخصصات للعمل بمجال التنظيم والفعاليات (مواطنين و مقيمين) – وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

مجالات العمل:

– خدمة عملاء
– الخدمات المساندة.
– المتاجر
– تنظيم الفعاليات
– الخدمات الأمنية
– إدارة الحشود
– المبيعات
– باريستا
– مجالات الطهي وتقديم المأكولات
– المحاسبة
– الإرشاد السياحي
– الضيافة
– تشغيل الألعاب
– تقنية المعلومات
** وغيرها من المجالات الوظيفية.

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مناطق العمل:

– منطقة الرياض
– المنطقة الشرقية
– منطقة مكة المكرمة
– منطقة المدينة المنورة
– منطقة القصيم
– منطقة تبوك
– منطقة عسير
– منطقة حائل
– منطقة جازان
– منطقة نجران
– منطقة الجوف
– الحدود الشمالية

خطوات التسجيل في منصة مطلوب (العمل المؤقت):

1- اضغط على تسجيل جديد.
2- اختيار نوع المستخدم (فرد).
3- إدخال البيانات المطلوبة ثم اضغط تسجيل.
4- ستصلك رسالة على جوالك المسجل برمز الدخول.
5-إدخال الرمز لإكمال عملية التسجيل.
6- اضغط على (إضافة عنصر) ثم اختر (العمل المؤقت).

طريقة التقديم:

– التقديم على الوظائف متاح الآن عبر منصة مطلوب: اضغط هنا

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