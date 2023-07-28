المرور: احذر عند السير داخل الأحياء السكنية

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طالبت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر عند السير داخل الأحياء السكنية.
وشدد المرور على ضرورة التركيز التام عند التقاطعات، والسير بأدنى مستويات السرعة.
يلزم نظام المرور قائدي السيارات باتباع ضوابط للقيادة الآمنة على الطرق، مع وضع غرامات للمخالفين ومنع التفحيط بعقوبات حاسمة.
وتنوه الإدارة العامة للمرور، المواطنين دومًا بالالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، ما يقيهم من المخاطر المحتملة.
وقالت الإدارة العامة للمرور في إنفوجراف على حسابها بموقع “تويتر” في وقت سابق: “تجاوز السرعة قد يكلفك الكثير”، داعية المواطنين إلى الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، ما يحميهم من المخاطر المحتملة.