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نصحت السير بأدنى المستويات

المرور: احذر عند السير داخل الأحياء السكنية

الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٥ مساءً
المرور: احذر عند السير داخل الأحياء السكنية
المواطن - فريق التحرير

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طالبت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر عند السير داخل الأحياء السكنية.

أدنى المستويات

وشدد المرور على ضرورة التركيز التام عند التقاطعات، والسير بأدنى مستويات السرعة.

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ضوابط القيادة الآمنة

يلزم نظام المرور قائدي السيارات باتباع ضوابط للقيادة الآمنة على الطرق، مع وضع غرامات للمخالفين ومنع التفحيط بعقوبات حاسمة.

وتنوه الإدارة العامة للمرور، المواطنين دومًا بالالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، ما يقيهم من المخاطر المحتملة.

الالتزام بالسرعات المحددة

وقالت الإدارة العامة للمرور في إنفوجراف على حسابها بموقع “تويتر” في وقت سابق: “تجاوز السرعة قد يكلفك الكثير”، داعية المواطنين إلى الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، ما يحميهم من المخاطر المحتملة.

 

 

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