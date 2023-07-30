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يجب تحديد مفوض لقيادتها أولًا

المرور: المركبة لا تسجل لمن لا يسمح له بالقيادة

الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٧ مساءً
المرور: المركبة لا تسجل لمن لا يسمح له بالقيادة
المواطن - فريق التحرير

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أكدت الإدارة العامة للمرور أن المركبة لا تسجل لمن لا يُسمح له بالقيادة إلا بعد تحديد مفوض لقيادتها ويحمل رخصة سارية.

شراء سيارة للابن

جاء ذلك خلال رد إدارة المرور على استفسار من أحد المغردين على “تويتر” بشأن إمكانية شراء سيارة لنجله ونقلها باسمه وهو لا يوجد لديه رخصة.

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وقال الحساب الخاص بالمرور على “تويتر” “فيما عدا الشخص الاعتباري لا تسجل المركبة لمن لا يسمح له بالقيادة إلا بعد تحديد مفوض لقيادتها يحمل رخصة قيادة سارية المفعول تؤهله لقيادة المركبة”.

استخراج رخصة قيادة خصوصي

وكانت الإدارة العامة للمرور أعادت في وقت سابق، التذكير بمتطلبات استخراج رخصة قيادة (خصوصي).

وأكدت إدارة المرور أنه من شروط استخراج رخصة القيادة: إتمام سن 18 عامًا، وألا يكون الشخص قد أدين في حكم قضائي بتعاطي المخدرات، أو ترويجها أو حيازتها.

وبحسب المرور، يشترط أن يكون المتقدم على طلب استخراج الرخصة خاليًا من الأمراض والعاهات التي تعيق القيادة، وأن يجتاز الاختبار المخصص، ويتم بعد ذلك دفع المصروفات المطلوبة، وتسديد المخالفات إن وجدت.

وفيما يتعلق بالمقيم يتطلب استخراج رخصة قيادة بالإضافة لما سبق، وجود إقامة نظامية.

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