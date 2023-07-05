المرور توضح الإجراء المتبع لمعرفة مخالفات السيارة بعد وفاة مالكها “الصناعات الكهربائية” تقر تعديل توصيتها بشأن تجزئة القيمة الاسمية خطوات حجز موعد لترخيص سلاح عبر أبشر شركة أرامكو روان للحفر تعلن عن وظائف شاغرة وظائف شاغرة لدى مصرف الراجحي وزير الرياضة يصل الجزائر لحضور افتتاح دورة الألعاب العربية سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 8 مناطق المملكة هي من حملت على عاتقها رسالة حوار الحضارات سكني توضح مميزات خدمة التسجيل في قائمة الانتظار أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأربعاء
أوضحت الإدارة العامة للمرور، الإجراء المتبع لمعرفة المخالفات المرورية الموقعة على السيارة بعد وفاة مالكها.
وأجابت إدارة المرور على حسابها بموقع “تويتر”، أن الوكيل الشرعي للورثة يمكنه مراجعة أقرب قسم رخص سير.
جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين بشأن آلية التعرف على المخالفات المحررة على سيارة والده المتوفى لبيعها.
من جهة أخرى، أكدت إدارة المرور ، أن قرار الهيئة المرورية شرط أساسي لإعادة مبلغ المخالفة بعد الاعتراض عليه.
وأضافت أن مبلغ السداد يتم إعادته على نفس الحساب المسدد منه آلياً بعد أن يتم إصدار قرار من الهيئة التي يتم تقديم الاعتراض لديها.