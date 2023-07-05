المرور توضح الإجراء المتبع لمعرفة مخالفات السيارة بعد وفاة مالكها

أوضحت الإدارة العامة للمرور، الإجراء المتبع لمعرفة المخالفات المرورية الموقعة على السيارة بعد وفاة مالكها.

وأجابت إدارة المرور على حسابها بموقع “تويتر”، أن الوكيل الشرعي للورثة يمكنه مراجعة أقرب قسم رخص سير.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين بشأن آلية التعرف على المخالفات المحررة على سيارة والده المتوفى لبيعها.

قرار الهيئة المرورية

من جهة أخرى، أكدت إدارة المرور ، أن قرار الهيئة المرورية شرط أساسي لإعادة مبلغ المخالفة بعد الاعتراض عليه.

وأضافت أن مبلغ السداد يتم إعادته على نفس الحساب المسدد منه آلياً بعد أن يتم إصدار قرار من الهيئة التي يتم تقديم الاعتراض لديها.