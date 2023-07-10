تعذيب أطفال بطريقة وحشيّة في حضانة بلبنان سكني: الاتفاق مع العديد من الممولين لإتاحة عدة خيارات بايدن يلتقي تشارلز وسوناك وسط خلافات بشأن القنابل العنقودية نيمار يرفض الهلال وبرشلونة ويحسم مصيره مع باريس سان جيرمان طريقة التأكد من حالة الدفعة في حساب المواطن ارتفاع درجات الحرارة في 7 دول عربية خلال أيام باريس سان جيرمان يحدد بديل كيليان مبابي المرور يتفاعل مع شكاوى من إبل سائبة على طريق الحناكية – المهد سند محمد بن سلمان يطلق مبادرة أسرة مستقرة صفقة جديدة تقترب من الاتحاد
قدم أحد المواطنين بلاغًا إلى إدارة المرور بشأن الإبل السائبة على طريق الحناكية– المهد، إذ تسبب هاجسًا لمستخدمي الطريق، ولحماية أرواح المواطنين.
وقال مقدم البلاغ لحساب المديرية في تغريدة عبر موقع تويتر: إن طريق الحناكية– المهد يشهد انتشار الإبل السائبة عليه التي تسبب هاجسًا لمستخدمي الطريق.
بدورها، تفاعلت المديرية مع مقدم البلاغ وأفادت بأنه تم رفع بلاغه إلى القسم المختص.
وتناشد وزارة البيئة والمياه والزراعة أصحاب الإبل بالتقديم عبر الموقع الإلكتروني على الترقيم الإلكتروني للإبل.
وتؤكد على أهمية المحافظة عليها وعدم تركها على الطرقات العامة للحفاظ على أرواح المواطنين، إذ تتسبب الإبل السائبة في الكثير من الحوادث المرورية، وتعرض الأرواح للخطر.