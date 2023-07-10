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يجب المحافظة عليها لحماية أرواح المواطنين

المرور يتفاعل مع شكاوى من إبل سائبة على طريق الحناكية – المهد

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٩ مساءً
المرور يتفاعل مع شكاوى من إبل سائبة على طريق الحناكية – المهد
المواطن - فريق التحرير

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قدم أحد المواطنين بلاغًا إلى إدارة المرور بشأن الإبل السائبة على طريق الحناكية– المهد، إذ تسبب هاجسًا لمستخدمي الطريق، ولحماية أرواح المواطنين.

الإبل السائبة

وقال مقدم البلاغ لحساب المديرية في تغريدة عبر موقع تويتر: إن طريق الحناكية– المهد يشهد انتشار الإبل السائبة عليه التي تسبب هاجسًا لمستخدمي الطريق.

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المرور

بدورها، تفاعلت المديرية مع مقدم البلاغ وأفادت بأنه تم رفع بلاغه إلى القسم المختص.

وتناشد وزارة البيئة والمياه والزراعة أصحاب الإبل بالتقديم عبر الموقع الإلكتروني على الترقيم الإلكتروني للإبل.

وتؤكد على أهمية المحافظة عليها وعدم تركها على الطرقات العامة للحفاظ على أرواح المواطنين، إذ تتسبب الإبل السائبة في الكثير من الحوادث المرورية، وتعرض الأرواح للخطر.

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