المرور يحذر من تجاوز المسافة الآمنة

حذرت الإدارة العامة للمرور، المواطنين من تجاوز المسافة الآمنة بين المركبات أثناء القيادة.

المسافة الآمنة

وقالت إدارة المرور في إنفوجراف صادر عنها “حماية لك، تقيد بالمسافة الآمنة عند القيادة”.

وأوضحت أن المسافة الآمنة بين المركبات أثناء القيادة من أهم عناصر الأمان، فهي تمنح قائد المركبة وقتًا أكبر للتعامل مع التوقفات المفاجئة وبالتالي تفادي وقوع الحوادث المرورية.

3 ثوانِ

وفي وقت سابق، شدد المرور على أهمية الحفاظ على مسافة آمنة مع الآخرين، بالنسبة لقائدي المركبات على الطرق والمارة على السواء.

وأكد المرور أهمية حفاظ قائدي المركبات على مسافة آمنة أثناء السير على الطرق وهي 3 ثوانٍ بين المركبات.