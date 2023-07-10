Icon

الأحساء والقيصومة تسجلان أعلى درجة حرارة اليوم Icon طيران ناس يطلق رحلات مباشرة تربط ألماتي وبيشكيك وأُوش وطشقند بمدينة جدة Icon سبب عدم تأقلم إمام عاشور مع ميتيلاند Icon المرور يدعو لتوخي الحذر أثناء القيادة بجانب الشاحنات Icon فيصل بن فرحان يشارك في الاجتماع الوزاري بين دول الخليج وروسيا Icon موقف توتنهام من عرض البايرن الثاني لضم هاري كين Icon 5 أسباب وراء رفض دعم ريف Icon الجمهور ينتظر الإعلان الرسمي عن صفقة سافيتش Icon روبن نيفيز يُشارك في تدريبات الهلال Icon الصندوق العقاري يدعو إلى سداد المستحقات المالية في أوقاتها Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
التأكد من إمكانية التجاوز بدون خطر

المرور يدعو لتوخي الحذر أثناء القيادة بجانب الشاحنات

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤١ مساءً
المرور يدعو لتوخي الحذر أثناء القيادة بجانب الشاحنات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حثت الإدارة العامة للمرور على توخي الحذر أثناء القيادة بجانب الشاحنات والمركبات الثقيلة.

المرور بجانب المركبات الثقيلة

وقالت إدارة المرور في إنفوجراف صادر عبر حسابها بموقع “تويتر”، إنه أثناء المرور بجانب المركبات الثقيلة يجب الحرص على ترك مسافة كافية، وترك مسافة جانبية كافية عند التجاوز، والتأكد من إمكانية التجاوز بدون خطر.

قد يهمّك أيضاً
السجن لمواطن ووافد 8 سنوات وغرامة 6 ملايين ريال في جريمتي غسل أموال وتستر

السجن لمواطن ووافد 8 سنوات وغرامة 6 ملايين ريال في جريمتي غسل...

أهم مزايا قنوات واتساب وخطوات تفعيلها عبر الهواتف

أهم مزايا قنوات واتساب وخطوات تفعيلها عبر الهواتف

كما دعت إلى استخدام إشارات التنبيه عند تجاوز المركبات الثقيلة والشاحنات.

سير الشاحنات

وفي وقت سابق، أكدت الإدارة العامة للمرور، أن عدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالسير في المسار الأيمن في الطريق متعدد المسارات، يعد مخالفة مرورية.

وأشارت المرور إلى أن عقوبة المخالفة تبدأ من 3 آلاف لـ 6 آلاف ريال.

المرور بجانب الشاحنات

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تعليق تداول سهم “دار المعدات” للإعلان عن حدث جوهري
السوق

تعليق تداول سهم “دار المعدات” للإعلان عن...

السوق
أمانة جدة تتلف 52 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة
السعودية اليوم

أمانة جدة تتلف 52 طنًا من المواد...

السعودية اليوم
حساب المواطن: أفصحوا عن عوائد الأصول العقارية
السعودية اليوم

حساب المواطن: أفصحوا عن عوائد الأصول العقارية

السعودية اليوم
مواعيد الالتحاق بالجامعات السعودية للعام الجامعي القادم
السعودية اليوم

مواعيد الالتحاق بالجامعات السعودية للعام الجامعي القادم

السعودية اليوم
الهلال يفكر في ضم ماورو إيكاردي
الرياضة

الهلال يفكر في ضم ماورو إيكاردي

الرياضة
بدء استقبال الحجاج عبر منفذ جسر الملك فهد
السعودية اليوم

بدء استقبال الحجاج عبر منفذ جسر الملك...

السعودية اليوم
وظائف إدارية شاغرة بشركة الاتصالات
وظائف

وظائف إدارية شاغرة بشركة الاتصالات

وظائف
حجوزات الروضة الشريفة حسب الطاقة التشغيلية عبر موقع نسك
السعودية اليوم

حجوزات الروضة الشريفة حسب الطاقة التشغيلية عبر...

السعودية اليوم