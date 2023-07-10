المرور يدعو لتوخي الحذر أثناء القيادة بجانب الشاحنات

حثت الإدارة العامة للمرور على توخي الحذر أثناء القيادة بجانب الشاحنات والمركبات الثقيلة.

المرور بجانب المركبات الثقيلة

وقالت إدارة المرور في إنفوجراف صادر عبر حسابها بموقع “تويتر”، إنه أثناء المرور بجانب المركبات الثقيلة يجب الحرص على ترك مسافة كافية، وترك مسافة جانبية كافية عند التجاوز، والتأكد من إمكانية التجاوز بدون خطر.

كما دعت إلى استخدام إشارات التنبيه عند تجاوز المركبات الثقيلة والشاحنات.

سير الشاحنات

وفي وقت سابق، أكدت الإدارة العامة للمرور، أن عدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالسير في المسار الأيمن في الطريق متعدد المسارات، يعد مخالفة مرورية.

وأشارت المرور إلى أن عقوبة المخالفة تبدأ من 3 آلاف لـ 6 آلاف ريال.