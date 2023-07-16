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لتفادي خطر الاصطدام

المرور ينبه قائدي المركبات لإعطاء إشارة الالتفاف قبل تغيير المسار

الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٥ مساءً
المرور ينبه قائدي المركبات لإعطاء إشارة الالتفاف قبل تغيير المسار
المواطن - فريق التحرير

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نوهت الإدارة العامة للمرور بضرورة إعطاء إشارة الالتفاف قبل تغيير المسار، ما يساعد في تنبيه السائقين المجاورين لتفادي خطر الاصطدام.

استخدام إشارة الالتفاف

وقالت إدارة المرور في إنفوجراف صادر عنها “إشارة الالتفاف تمنحك فرصة التحرك وتمنح من حولك فرصة التجاوب”.

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الالتفاف لليمين

وكانت الإدارة العامة للمرور، دعت في وقت سابق، قائدي المركبات، للتوقف قبل الالتفاف لليمين عندما تكون الإشارة الضوئية حمراء، وذلك للتأكد من خلو الطريق من المركبات وإعطاء الأفضلية للقادمين من الاتجاه الآخر.

وأوضحت إدارة المرور الضوابط الأخرى المتعلقة بالالتفاف لليمين عند الإشارة الضوئية الحمراء، ومنها التقيد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف في حال كان هناك طريق رئيسي بدون خدمة، أما إذا كان هناك مثلث بزاوية التقاطع فيجب الالتفاف قبله، أما الالتفاف بعد المثلث يعد مخالفة قطع إشارة.

وأضافت الإدارة أنه في حال كان هناك طريق رئيسي وآخر خدمة يجب الالتفاف والمركبة على طريق الخدمة مع التقيد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف.

وشددت الإدارة العامة للمرور على عدم الالتفاف لليمين عند وجود سهم أحمر مضيء أو لوحة ممنوع الالتفاف لليمين والإشارة الضوئية حمراء، مؤكدة أن مخالفة ذلك يعتبر قطع إشارة.

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