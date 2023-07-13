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أكد حرص السعودية على التواصل مع جميع الدول الشقيقة

المستشار قطان: السعودية أول دولة دعمت الأجندة الإفريقية 2063

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٤ مساءً
المستشار قطان: السعودية أول دولة دعمت الأجندة الإفريقية 2063
المواطن - واس

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ألقى معالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، في نيروبي، اليوم، كلمة في الاجتماع الوزاري للمجلس التنفيذي لوزراء خارجية دول الاتحاد الإفريقي.

ونقل معاليه في مستهلها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لأصحاب الفخامة والمعالي والحضور.

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أهمية المجلس التنفيذي

وأكد أن هذا اللقاء يجسد حرص ورؤية قيادة المملكة في التواصل والتعاون مع جميع الدول الشقيقة والصديقة في القارة الأفريقية، وأن المملكة تنظر بعين الاعتبار إلى أهمية المجلس التنفيذي في تحقيق الشراكة السعودية الأفريقية المثمرة.

وأشار معاليه إلى أن هذا الاجتماع ترجمة للتعاون المثمر بين المملكة وأفريقيا وعلى وجه الخصوص للدعم المعلن من قبل القيادات الأفريقية كافة لاستضافة المملكة العربية السعودية لمعرض إكسبو 2030، وللشراكة المهمة التي ستسهم في إنجاح القمتين السعودية الأفريقية الأولى والعربية الأفريقية الخامسة التي ستستضيفهما المملكة العربية السعودية هذا العام 2023.

تطلعات السعودية

ولفت إلى تطلع المملكة لتحقيق رؤيتها 2030 بالمزيد من الفعاليات الدورية المنتظمة التي تهدف إلى تعزيز أطر قوى التنمية الحقيقة التي عملت فيها المملكة ودول القارة الأفريقية منذ عام 1975م كشركاء من خلال مشاريع الصندوق السعودية للتنمية وأجهزة التمويل الأخرى في المملكة، معبرًا عن أمل المملكة خلال الحقبة الزمنية القادمة في العمل مع كل الدول الأفريقية لتحقيق أهداف التنمية فيها وفق قرارات الأمم المتحدة رقم 1/60 لعام 2005 لتعزيز التنمية والاستثمار في القارة الأفريقية، وذلك من خلال رؤية المملكة لتحقيق ذلك.

الأجندة الإفريقية

وقال قطان: “إن المملكة هي أول دولة دعمت تنفيذ الأجندة الأفريقية 2063م من خلال مشاريع التنمية الضخمة، مؤكدًا أن هذه الأجندة تعكس مدى التقارب والتعاون بين الرؤيتين السعودية 2030 والأفريقية 2063.

كما أشار إلى إعلان سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عن تقدم المملكة رسمياً بطلب الترشح لاستضافة مدينة الرياض لمعرض إكسبو 2030م. وتعد استضافة المملكة لمعرض إكسبو 2030 انعكاساً حقيقياً واستشعاراً لتحقيق معطيات رؤية المملكة 2030 كما أنه يتزامن مع احتفالها بتتويج جهودها الرامية لتحقيقه رؤيتها وأجندة الرؤية الأفريقية 2063.

وأضاف معاليه: إن التصويت القادم في الجمعية العامة في المكتب الدولي للمعارض في باريس نوفمبر 2023م سيكون أول خطوة نحو تحقيق منجزات واستشراف المستقبل المشرق الهادف لتحقيق تطلعات الشعوب والرؤيتين المشتركة في التنمية والازدهار، كما أن الصوت الأفريقي الداعم للمملكة سيكون حجر الأساس لتحقيق نقلة نوعية لمفاهيم جديدة لقوى التنمية الحقيقة السعودية الأفريقية.

وأعرب معاليه في ختام كلمته عن تقدير المملكة البالغ لجميع قادة الدول الأفريقية لدعمهم الثابت لترشح المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030، مؤملاً أن تكون كل الأصوات الأفريقية صوتاً واحداً داعماً لترشح المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في الرياض.

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