المسجد الحرام يتأهب لاستقبال المعتمرين والمصلين يوم عاشوراء

أكّدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي, جاهزية كافة الوكالات والإدارات التابعة للرئاسة، لاستقبال المعتمرين والصائمين وقاصدي المسجد الحرام خلال يوم عاشوراء، والاستعداد لاستقبال المصلين لأداء صلاة الجمعة.

وتسخر الرئاسة كافة الإمكانات والطاقات البشرية والآلية لتهيئة خدمات المسجد الحرام ومواصلة تنفيذ الخطط التشغيلية الخدمية المستمدة من الخبرات التراكمية لكافة الإدارات الميدانية لاستقبال الصائمين يوم عاشوراء ، واستقبال المصلين لأداء صلاة الجمعة من خلال توفير بيئة تعبدية تتناسب مع فضل هذا اليوم العظيم.

تجهيز 9 آلاف عربة عادية وكهربائية

وتضمّنت التجهيزات لأداء صلاة الجمعة تجهيز (9) آلاف عربة عادية وكهربائية، وربطها عبر تطبيق “تنقل”، كما وفرت الرئاسة مراقبين على أبواب المسجد الحرام لاستقبال المصلين وتوجيههم إلى الأماكن المخصصة لهم، وتنظيم عملية دخولهم وخروجهم وإرشادهم إلى أماكن المصليات ومساندة رجال الأمن في تحويل وتوجيه المصلين وتنظيم الحشود وضمان انسيابية الحركة داخل المسجد الحرام ، إضافة إلى إستخدام التقنية الحديثة ووسائل الذكاء الاصطناعي التي تساند في تنفيذ عمليات التعقيم والتطهير من خلال (11) روبوتاً ذكياً للتعقيم، و(20) جهاز بايوكير للتعقيم بالبخار الجاف للهواء والأسطح في آن واحد ، و (20) جهاز تعقيم ضبابي يستخدم لتعقيم المناطق التي يصعب الوصول إليها مثل الأسقف والأعمدة، و(600) جهاز آلي لتعقيم الأيدي، إضافة إلى عدة فرق تعمل على تعقيم كافة جنبات المسجد الحرام وساحاته الخارجية ودورات المياه بأكثر من (70) ألف لتر من المعقمات، كما يقوم (200) مشرف سعودي بمراقبة الأعمال الميدانية على (4000) عامل وعاملة، لغسل المسجد الحرام (10) مرات يومياً، وتهيئة (7) آلاف عبوة ماء زمزم يقوم بتوزيعها (800) عامل، إضافة إلى توزيع (4500) حافظة ماء زمزم في أرجاء المسجد الحرام، يستهلك من خلالها حوالي (500) ألف لتر.

فحص السلالم الكهربائية

كما قامت الرئاسة بفحص السلالم الكهربائية، والمصاعد، وأنظمة الإطفاء، وأجهزة الإنذار، والمسارات المخصصة للمشاة وخطط الطوارئ ، وتقلبات الطقس، وتوفير فريق عمل هندسي ميداني مدعوم بكوادر فنية وإدارية، لتجهيز المنظومة الصوتية والتأكد من سلامتها، إضافة إلى برنامج إجابة السائلين بالمسجد الحرام حيث يقوم عليه ما يزيد عن (70) من أصحاب الفضيلة على مدار الساعة، عبر (49) موقعاً منتشراً في: (المطاف، والرواق السعودي والدور الأرضي والدور الأول، والتوسعة السعودية الثانية، والثالثة، والمسعى بأدواره، والساحات المحيطة بالمسجد الحرام، والهاتف المجاني)، وذلك للتعريف بفضل صيام يوم عاشوراء, وتوعية الزوار بالأمور الشرعية والدينية التي تعينهم على أداء مناسكهم.

وتقوم الإدارات النسائية باستقبال قاصدات المسجد الحرام بالحفاوة والترحيب وتقديم الهدايا كالمصاحف، وعبوات ماء زمزم، وتهيئة المصليات وتجهيزها بخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة كالقلم القارئ، ومصاحف برايل، وحافظات زمزم، كما تنفّذ الكفاءات النسائية خطط تفويج ميسرة في يوم الجمعة، لتضمن آلية دخول وخروج القاصدات وانتظام وصولهن إلى صحن المطاف والمسعى والمصليات، إضافة إلى مجالات التطوع الصحي والتوجيه والإرشاد المكاني والمشاركة في تنظيم الحشود، وسقيا زمزم، والترجمة واللغات؛ لخدمة أكبر فئة من قاصدات البيت العتيق.