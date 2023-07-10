المسجد النبوي يستقبل أكثر من 5 ملايين و725 ألف مصل وزائر

كثفت وكالة رئاسة المسجد النبوي أعمالها وعملت على تضافر الجهود مع الجهات الأمنية والخدمية والصحية الإسعافية والتطوعية لتقديم الخدمات التي تعين ضيوف الرحمن والزائرين والمصلين بالمسجد النبوي على أداء عبادتهم بكل يسر وسهولة.

عدد المصلين والزائرين

وأعلنت وكالة رئاسة المسجد النبوي اليوم من خلالها تقريرها الأسبوعي أنها قدمت خدماتها خلال الفترة من 14 حتى 21 ذو الحجة ١٤٤٤هـ، لأكثر من (٥.٧٢٥.٢٨٨) مليون مصل وزائر، وسهلت ونظمت دخول أكثر من (٤٦٨.٨٧٠) ألف زائر للسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى (١٢٦.٩٧٣) ألف مصل بالروضة الشريفة و (١١٠.٧٣١) ألف مصلية بالروضة.

خدمات مكثفة

كما بينت الرئاسة عن استفادة أكثر من ( ١٥.٥٧٥ ) ألف زائر من المواقع المخصصة لكبار السن، و (١٤.٧٦٦) ألف مستفيد من الدروس العلمية بالمسجد النبوي، كما تم توزيع ( ٨٨.٧٤٩) ألفا من الهدايا، واستفادت أكثر من ( ٩٨.٧٢٥) ألفا من التوعية الميدانية، واستفاد (١٤.٩٤١ ) ألفا من خدمة الإرشاد الديني، و (٧.٥٩١) ألفا من الرقم الموحد وقنوات التواصل، و (٣.٨٧١) ألف مستفيد من خدمات المعارض، و (٢٩.٠٩٤) ألف مستفيد من خدمة التواصل باللغات، و (١٦.٢٩ ) ألف مستفيد من خدمة المكتبات، و ( ١٤٩.٢٩٣) ألف مستفيد من خدمة التنقل، و (١٣.٦٢١ ) ألف مستفيد من خدمة الإرشاد المكاني، كما وزعت رئاسة المسجد النبوي أكثر من (٢١٥.٧٥٢) عبوة ماء زمزم، و (٨٣.٨٦) ألف وجبة إفطار صائم.