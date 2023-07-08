روميلو لوكاكو يرحب بالانتقال إلى الهلال المسجد النبوي يكتظ بالحجاج في أجواء روحانية وإيمانية مدرب لانس ينفي انتقال سيكو فوفانا إلى النصر رياح نشطة وأتربة على مكة وجازان والرياض صباح الغد طقس يوليو يشهد أسخن أسبوع منذ مائة ألف عام نجم بورتو يقبل عرض النصر قناع علي البليهي يثير تساؤلات جماهير الهلال الشباب يطلب اعتذار الاتحاد بسبب أحمد شراحيلي المنتخب السعودي إلى نصف نهائي دورة الألعاب العربية منفذ جديدة عرعر يودع آخر الحجاج العراقيين
يكتظ المسجد النبوي هذه الأيام بضيوف الرحمن الذين جاؤوا من كل فجٍّ عميق بعد أن أدوا فريضة الحج لاستثمار أوقاتهم بالصلاة والدعاء وقراءة القرآن الكريم.
ورصدت عدسة “واس” الأجواء الروحانية التي ينعم بها حجاج بيت الله الحرام زوار المسجد النبوي لهذا العام، وما يعيشونه من أمن وأمان في ظل ما وفرته القيادة الرشيدة، من خدمات، وما جندته من إمكانيات؛من أجل راحتهم وطمأنينتهم وأدائهم عباداتهم بيسر وسهولة.