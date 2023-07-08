المسجد النبوي يكتظ بالحجاج في أجواء روحانية وإيمانية

يكتظ المسجد النبوي هذه الأيام بضيوف الرحمن الذين جاؤوا من كل فجٍّ عميق بعد أن أدوا فريضة الحج لاستثمار أوقاتهم بالصلاة والدعاء وقراءة القرآن الكريم.

ورصدت عدسة “واس” الأجواء الروحانية التي ينعم بها حجاج بيت الله الحرام زوار المسجد النبوي لهذا العام، وما يعيشونه من أمن وأمان في ظل ما وفرته القيادة الرشيدة، من خدمات، وما جندته من إمكانيات؛من أجل راحتهم وطمأنينتهم وأدائهم عباداتهم بيسر وسهولة.