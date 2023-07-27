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بعد التعاقد معه لـ3 سنوات

المسحل: جوردان هندرسون إضافة مميزة للاتفاق

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٠ مساءً
المسحل: جوردان هندرسون إضافة مميزة للاتفاق
المواطن - فريق التحرير

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أشاد نائب رئيس نادي الاتفاق، حاتم المسحل بصفقة النجم الإنجليزي جوردان هندرسون، مؤكدًا العمل على التعاقد مع مزيد من اللاعبين المميزين؛ لتدعيم صفوف فارس الدهناء هذا الصيف.

جوردان هندرسون اتفاقي

وأعلن نادي الاتفاق، اليوم الخميس، عن تعاقده مع نجم ليفربول، جوردان هندرسون لمدة 3 سنوات، حيث جرت مراسم التوقيع في أحد فنادق مدينة مانشستر؛ بحضور المسحل، والمدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد.

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جوردان هندرسون
جوردان بعد توقيع العقود – المصدر @Ettifaq

المسحل سعيد بالصفقة

وأعرب المسحل عن سعادته بالتوقيع مع هندرسون، ووصف الصفقة بأنها ضمن سلسلة أفضل الصفقات العالمية على مستوى دوري روشن السعودي في موسم 2023/ 2024.

ووجه المسحل الشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ وذلك لدعمهم السخي في كل المجالات ومن ضمنها المجال الرياضي.

كما وجه الشكر إلى وزير الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي، لدعمه المتواصل لكل الأندية الرياضية، مشيرًا بأن ما تشهده الكرة السعودية من حراك وتطور كبير خلال الفترة الماضية لم تكن لتصل إلى تلك المكانة لولا توفيق الله أولًا ثم الدعم السخي من القيادة الرشيدة.

جوردان هندرسون
جوردان هندرسون بعد التوقيع – المصدر @Ettifaq

وأضاف: “لاشك بأن جوردان هندرسون إضافة مميزة حيث أتممنا الصفقة بعد توصية المدير الرياضي إلكو شاتوري والجهاز الفني بقيادة المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد والذي زامله كلاعب ويعرف إمكانياته وقدراته التي يحتاجها الاتفاق خلال المرحلة المقبلة”.

واختتم المسحل تصريحاته، قائلًا: “بالتعاقد مع قائد ليفربول جوردان هندرسون؛ لينضم إلى زملائه الجدد المهاجم الفرنسي موسى ديمبيلي والمدافع الاسكتلندي جاك هيندري، والعمل قائم على عدد من الإضافات لدعم صفوف الاتفاق“.

جوردان هندرسون

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