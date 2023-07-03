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بواقع 1 ريال للسهم

“المصافي” توزع 15 مليون ريال أرباحاً عن 2022

الإثنين ٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٣ مساءً
“المصافي” توزع 15 مليون ريال أرباحاً عن 2022
المواطن - فريق التحرير

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وافقت الجمعية العامة العادية لشركة المصافي العربية السعودية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العـام المـالي 2022 قدرها (15,000,000 ريال) بنسبة (10 في المائة) من رأسمال الشركة.

توزيع 15 مليون ريال أرباحاً

وأوضحت المصافي، في بيان لها على “تداول”، أنه سيتم الأرباح بواقع (1 ريال) عن كل سهم يمتلكه المساهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة (الثالثة والخمسون) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيعلن عن تاريخ التوزيع لاحقا.

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مؤشر سوق الأسهم

وفي وقت سابق، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأحد باللون الأخضر مرتفعًا 34 نقطة عند 11493 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال.

وارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم بنسبة 0.3% بمكاسب بلغت 34.93 نقطة، صعد بها إلى مستوى 11,493.91 نقطة.

 

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