المصلون يؤدون صلاة الجمعة الأولى في العام الهجري الجديد بالحرمين الشريفين

أدى المصلون من ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة من المواطنين والمقيمين والمعتمرين، اليوم صلاة الجمعة الأولى في شهر محرم للعام الهجري 1445هـ في رحاب المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الذي امتلأت أروقتهما وأدوارهما وساحاتهما والسطح من وقت مبكر وسط أجواء مفعمة بالأمن والأمان والراحة والاستقرار والطمأنينة والسكينة والخشوع.

أداء صلاة الجمعة

ودعا المصلون الله أن يتقبل منهم صلواتهم وصالح أعمالهم وأن يجعل العام الجديد عام خير وبركة وأن يحفظ لهذه البلاد قادتها وأبناءها وأمنها واستقرارها وجميع بلاد المسلمين وأن يشفي مرضاهم ويرحم موتاهم وأن يعيد عليهم هذه الأيام المباركة والأمة الإسلامية تعيش في أمن وأمان ونصر ورفعة وعزة لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

خدمة ضيوف الرحمن

وتتواصل الخدمات التي تقدمها جميع الأجهزة الحكومية والأهلية بمنطقة المدينة المنورة لضيوف الرحمن زوار المدينة المنورة تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – اللذين يحرصان كل الحرص على تحقيق كل ما فيه راحة قاصدي بيت الله الحرام زوار المسجد النبوي الشريف من الحجاج والمعتمرين والزوار والمصلين وتمكينهم من أداء نسكهم بيسر من خلال توفير كل الرعاية الشاملة لهم في شتى المجالات، وذلك بمتابعة وإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج والزيارة بالمدينة المنورة وسمو نائبه لتحقيق أرقى وأجل الخدمات لهم وتسهيل كل ما يمكنهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة وراحة واطمئنان.