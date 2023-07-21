Icon

المنافسة: 10 ملايين ريال غرامة لشركة أساءت استغلال وضعها المهيمن Icon العربي يضم عمر السومة حتى 2025 Icon الأهلي يعرض على ماركو سيلفا 40 مليون يورو Icon خورخي خيسوس يطلب ضم حارس مرمى Icon خطيب المسجد النبوي: املؤوا قلوبكم بتعظيم محبة الله Icon المصلون يؤدون صلاة الجمعة الأولى في العام الهجري الجديد بالحرمين الشريفين Icon جدها اغتصبها وأمها تسترت.. تفاصيل صادمة في قضية الطفلة اللبنانية لين Icon الأهلي يُجهز جلسة تصوير تقديم صفقة رياض محرز Icon جمهور الهلال ينتظر ودية الكويت الكويتي Icon موسم مالكوم مع زينيت يبشر جماهير الهلال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وسط خدمات سخرتها أجهزة الدولة لخدمة المصلين

المصلون يؤدون صلاة الجمعة الأولى في العام الهجري الجديد بالحرمين الشريفين

الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٨ مساءً
المصلون يؤدون صلاة الجمعة الأولى في العام الهجري الجديد بالحرمين الشريفين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أدى المصلون من ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة من المواطنين والمقيمين والمعتمرين، اليوم صلاة الجمعة الأولى في شهر محرم للعام الهجري 1445هـ في رحاب المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الذي امتلأت أروقتهما وأدوارهما وساحاتهما والسطح من وقت مبكر وسط أجواء مفعمة بالأمن والأمان والراحة والاستقرار والطمأنينة والسكينة والخشوع.

أداء صلاة الجمعة

ودعا المصلون الله أن يتقبل منهم صلواتهم وصالح أعمالهم وأن يجعل العام الجديد عام خير وبركة وأن يحفظ لهذه البلاد قادتها وأبناءها وأمنها واستقرارها وجميع بلاد المسلمين وأن يشفي مرضاهم ويرحم موتاهم وأن يعيد عليهم هذه الأيام المباركة والأمة الإسلامية تعيش في أمن وأمان ونصر ورفعة وعزة لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قد يهمّك أيضاً
رياح نشطة وأتربة وسحب رعدية ممطرة على 4 مناطق

رياح نشطة وأتربة وسحب رعدية ممطرة على 4 مناطق

المدد المطلوبة فنيًّا لفحص السيارات وصيانتها بشكل دوري

المدد المطلوبة فنيًّا لفحص السيارات وصيانتها بشكل دوري

 

خدمة ضيوف الرحمن

وتتواصل الخدمات التي تقدمها جميع الأجهزة الحكومية والأهلية بمنطقة المدينة المنورة لضيوف الرحمن زوار المدينة المنورة تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – اللذين يحرصان كل الحرص على تحقيق كل ما فيه راحة قاصدي بيت الله الحرام زوار المسجد النبوي الشريف من الحجاج والمعتمرين والزوار والمصلين وتمكينهم من أداء نسكهم بيسر من خلال توفير كل الرعاية الشاملة لهم في شتى المجالات، وذلك بمتابعة وإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج والزيارة بالمدينة المنورة وسمو نائبه لتحقيق أرقى وأجل الخدمات لهم وتسهيل كل ما يمكنهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة وراحة واطمئنان.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رئيس البرازيل يعترض على التعاقد مع أنشيلوتي!
آخر الاخبار

رئيس البرازيل يعترض على التعاقد مع أنشيلوتي!

آخر الاخبار
رئيس جنوب إفريقيا: اعتقال بوتين خلال قمة بريكس بمثابة إعلان حرب
العالم

رئيس جنوب إفريقيا: اعتقال بوتين خلال قمة...

العالم
أزمة تواجه فريق مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية
الرياضة

أزمة تواجه فريق مانشستر يونايتد في فترة...

الرياضة
الإطاحة بـ 11 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف
السعودية اليوم

الإطاحة بـ 11 متورطاً في جرائم مخلة...

السعودية اليوم
ألفارو جونزاليس يعرض نفسه على الشباب
الرياضة

ألفارو جونزاليس يعرض نفسه على الشباب

الرياضة
تحديد موعد أولى جلسات محاكمة هانتر بايدن
تقارير

تحديد موعد أولى جلسات محاكمة هانتر بايدن

تقارير
حجاج بيت الله يرفعون أكفهم بالدعاء في أول أيام التشريق
السعودية اليوم

حجاج بيت الله يرفعون أكفهم بالدعاء في...

السعودية اليوم
منفذ جديدة عرعر يودع طلائع الحجاج العراقيين المغادرين
السعودية اليوم

منفذ جديدة عرعر يودع طلائع الحجاج العراقيين...

السعودية اليوم