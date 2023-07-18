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تُصنع من الحرير وتزين بالآيات القرآنية

المعتمرون يؤدون الطواف بالتزامن مع تبديل كسوة الكعبة

الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٥ مساءً
المعتمرون يؤدون الطواف بالتزامن مع تبديل كسوة الكعبة
المواطن - فريق التحرير

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أدى المعتمرون الطواف بالتزامن مع تبديل كسوة الكعبة، وسط أجواء تعبدية وروحانية وأمن وطمأنينة.

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية، مراسم تسليم كسوة الكعبة المشرفة لسدنة بيت الله الحرام.

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كسوة الكعبة المشرفة

تتجه أنظار الأمة الإسلامية مساء اليوم لمناسبة تغيير كسوة الكعبة المشرفة السنوية، والتي تحل في اليوم الأول لشهر محرم بداية السنة الهجرية الجديدة 1445هـ، لعظمة مكانة الكعبة المشرفة لدى كافة المسلمين في أنحاء العالم، حيث تُصنع من الحرير المبطن بالقطن، وتزينها بضع من الآيات القرآنية المشغولة بخيوط من الذهب والفضة.

وأكملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الجاهزية لتغيير كسوة الكعبة المشرفة وسخرت منظومة الرئاسة للاحتفاء بهذه المناسبة بما يليق بها، والتأكد من خبرات ومهارات فريق العمل المشارك (صناع الكسوة، والمهندسين والفنيين السعوديين).

 

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