المعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء يعلن عن فرص تدريب وتوظيف

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أعلن المعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء بالتعاون مع مجموعة روشن العقارية إحدى المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، الإعلان عن (مبادرة روشن للتدريب المهني) لتأهيل أبناء المملكة للعمل مع شركات صيانة وخدمات المرافق في مشاريع المجموعة، وسيكون التدريب في مقر المعهد بالرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
1- سعودي الجنسية.
2- شهادة دبلوم في تخصص الميكانيكا أو الكهرباء.
3- ألا يتجاوز عمر المتقدم عن 24 سنة.
4- لا يكون المتقدم طالباً.
5- أن يكون المتقدم غير مشترك بالتأمينات الاجتماعية.
6- أن يكون المتقدم لم يسبق له الدعم من صندوق الموارد البشرية.
7- ألا يملك المتقدم سجلاً تجارياً.
1- مكافأة شهرية أثناء فترة التدريب.
2- مدة التدريب 12 شهراً.
3- التسجيل بالتأمينات الاجتماعية.
4- تأمين صحي للمتدرب.
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– التقديم في المعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء من خلال الرابط التالي: اضغط هنا