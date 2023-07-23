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لتأهيل أبناء المملكة للعمل مع شركات صيانة وخدمات المرافق

المعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء يعلن عن فرص تدريب وتوظيف

الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٠ صباحاً
المعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء يعلن عن فرص تدريب وتوظيف
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء بالتعاون مع مجموعة روشن العقارية إحدى المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، الإعلان عن (مبادرة روشن للتدريب المهني) لتأهيل أبناء المملكة للعمل مع شركات صيانة وخدمات المرافق في مشاريع المجموعة، وسيكون التدريب في مقر المعهد بالرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

شروط القبول:

1- سعودي الجنسية.
2- شهادة دبلوم في تخصص الميكانيكا أو الكهرباء.
3- ألا يتجاوز عمر المتقدم عن 24 سنة.
4- لا يكون المتقدم طالباً.
5- أن يكون المتقدم غير مشترك بالتأمينات الاجتماعية.
6- أن يكون المتقدم لم يسبق له الدعم من صندوق الموارد البشرية.
7- ألا يملك المتقدم سجلاً تجارياً.

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مزايا الدورة:

1- مكافأة شهرية أثناء فترة التدريب.
2- مدة التدريب 12 شهراً.
3- التسجيل بالتأمينات الاجتماعية.
4- تأمين صحي للمتدرب.

التفاصيل: اضغط هنا

طريقة التقديم:

– التقديم في المعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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