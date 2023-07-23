المعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء يعلن عن فرص تدريب وتوظيف

أعلن المعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء بالتعاون مع مجموعة روشن العقارية إحدى المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، الإعلان عن (مبادرة روشن للتدريب المهني) لتأهيل أبناء المملكة للعمل مع شركات صيانة وخدمات المرافق في مشاريع المجموعة، وسيكون التدريب في مقر المعهد بالرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.