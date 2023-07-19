المعهد السعودي للإلكترونيات يعلن عن فرص تدريب وتوظيف لحملة الثانوية

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أعلن المعهد السعودي للإلكترونيات عن فتح باب القبول والتسجيل للدفعة السادسة عشرة للعام (2023-2024م) في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف لحملة الثانوية العامة على النحو التالي:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو ابن مواطنة سعودية.
– حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها (دبلوم المعهد الصناعي) بتقدير لايقل عن جيد (65%).
– العمر لا يتجاوز 26 سنة.
– لم يحصل على دعم من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
– ألايكون ملتحقًا بأي عمل عند تقديمه للالتحاق بالمعهد.
– حضور واجتياز المقابلة الشخصية.
– اجتياز الفحص الطبي.
– إحضار 4 صور شخصية ملونة حديثة مقاس (4*6).
– إحضار أصل الشهادة الثانوية أو الدبلوم الصناعي الثانوي.
– التسجيل في التأمينات الاجتماعية من بدء التدريب.
– مكافأة شهرية لا تقل عن (2,000) ريال أثناء التدريب.
– تأمين طبي.
– راتب مجزٍ أساسي.
– شهادة دبلوم مشارك لمدة سنة.
– بدلات متنوعة.
– تأمين طبي.
متاح التقديم حاليًا من خلال الرابط التالي: إضغط هنا