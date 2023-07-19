المعهد السعودي للإلكترونيات يعلن عن فرص تدريب وتوظيف لحملة الثانوية

أعلن المعهد السعودي للإلكترونيات عن فتح باب القبول والتسجيل للدفعة السادسة عشرة للعام (2023-2024م) في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف لحملة الثانوية العامة على النحو التالي:

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو ابن مواطنة سعودية.

– حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها (دبلوم المعهد الصناعي) بتقدير لايقل عن جيد (65%).

– العمر لا يتجاوز 26 سنة.

– لم يحصل على دعم من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

– ألايكون ملتحقًا بأي عمل عند تقديمه للالتحاق بالمعهد.

– حضور واجتياز المقابلة الشخصية.

– اجتياز الفحص الطبي.

– إحضار 4 صور شخصية ملونة حديثة مقاس (4*6).

– إحضار أصل الشهادة الثانوية أو الدبلوم الصناعي الثانوي.

المميزات أثناء التدريب:

– التسجيل في التأمينات الاجتماعية من بدء التدريب.

– مكافأة شهرية لا تقل عن (2,000) ريال أثناء التدريب.

– تأمين طبي.

المميزات بعد التدريب:

– راتب مجزٍ أساسي.

– شهادة دبلوم مشارك لمدة سنة.

– بدلات متنوعة.

– تأمين طبي.

طريقة التقديم:

متاح التقديم حاليًا من خلال الرابط التالي: إضغط هنا