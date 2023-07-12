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لخريجي المرحلة المتوسطة للبنين

المعهد الصناعي الثانوي برفحاء يبدأ القبول والتسجيل

الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٥ مساءً
المعهد الصناعي الثانوي برفحاء يبدأ القبول والتسجيل
المواطن - واس

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بدأ المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة رفحاء، القبول والتسجيل في برامج الدبلوم الصناعي الثانوي لمدة 3 سنوات لخريجي المرحلة المتوسطة للبنين، وبرنامج المعاهد الصناعية لمدة فصل تدريبي واحد ومدته 3 أشهر في تخصص الكهرباء الصناعية، وميكانيكا السيارات، التبريد والتكييف.

المعهد الصناعي الثانوي

وأوضح المعهد أن التقديم بدأ من يوم الأحد 22 / 12 / 1444هـ ويستمر إلى يوم الخميس 25 / 12 / 1444هـ، عبر البوابة الإلكترونية للقبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني”قبولي” من خلال الرابط.

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القبول المباشر

وبيّن المعهد الصناعي الثانوي أن القبول المباشر وإجراء الفرز والقبول النهائي سيبدأ يوم الأحد 28 / 12 / 1444هـ إلى يوم الأربعاء 29 / 1 / 1445هـ، مشيراً إلى أن المتدرب سيحصل على مكافأة شهرية طوال مدة التدريب، ودورات تطويرية في مجال التخصص، وأولوية القبول في الكليات التقنية، ووجود فريق للتنسيق الوظيفي يسعى لتوفير الوظيفة المناسبة للتخصص، وفرصة الحصول على دعم ريادة الأعمال.

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