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يشمل البرنامج إمكانية التوظيف والمساعدة في البحث عن وظيفة

المعهد الملكي الصناعي يعلن فتح باب التقديم لحملة الكفاءة المتوسطة

الأربعاء ٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٧ صباحاً
المعهد الملكي الصناعي يعلن فتح باب التقديم لحملة الكفاءة المتوسطة
المواطن - فريق التحرير

أعلن المعهد الملكي الصناعي الثانوي بالرياض عن فتح باب القبول للفصل التدريبي الأول للعام 1445هـ لحملة الكفاءة المتوسطة فأعلى، يشمل البرنامج إمكانية التوظيف والمساعدة في البحث عن وظيفة بعد التخرج، ومكافآت شهرية وتخصص مثل الإنتاج الإعلامي وكذلك الحاسب وتقنية المعلومات.

شروط القبول:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية.
– لديه شهادة الكفاءة المتوسطة كحد أدنى.
– أن يكون لائقاً طبياً للتخصص المتقدم له.
– أن يكون متفرغاً للتدريب.
– ألا يقل عمر المتقدم للدبلوم عن 15 سنة.
– ألا يقل عمر المتقدم للبرامج التدريبية الصباحية عن 16 سنة.

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المميزات:

– أولوية القبول في الكلية التقنية وكلية الاتصالات والمعلومات.
– القبول كل فصل تدريبي.
– التدريب بنظام المقررات.
– دبلوم صناعي (يعادل الثانوية) معتمد من وزارة الموارد البشرية.
– مكافأة شهرية مقدارها (800) ريال للمتدرب المنتظم.
– مكافأة المؤسسة للتفوق العلمي للطلبة ومقدارها (1000) ريال.
– مكافأة المؤسسة للتفوق العلمي للخريج ومقدارها (2000) ريال.
– تقديم خدمات صحية أثناء القبول وخلال تواجد المتدرب داخل المعهد.
– إمكانية الحصول على دعم تمويلي بعد التخرج يصل إلى (300 ألف) ريال وفق الآلية المتبعة من معهد ريادة الوطنية.
– المساعدة في البحث عن وظيفة بعد التخرج من خلال مكتب التنسيق الوظيفي بالمعهد.

الوثائق المطلوبة:

– أصل المؤهل مع صورتين.
– ملف علاقي.
– صورة شخصية ملونة حديثة مقاس 4 في 6.
– صورتين من بطاقة الهوية الوطنية أو هوية المقيم سارية المفعول مع الأصل للمطابقة.

طريقة التقديم:

– القبول الإلكتروني: عبر بوابة القبول الموحد بالمؤسسة (قبولي): اضغط هنا من الاثنين 1444/12/22هـ إلى الخميس 144/12/25هـ.

– القبول المباشر: 

عن طريق مراجعة شؤون المتدربين بالمعهد خلال الفترة من الأحد 1444/12/28هـ إلى الأربعاء 1445/1/29هـ (للإطلاع على موقع المعهد اضغط هنا).

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