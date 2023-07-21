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بعد خسارة النصر وديًا وبنتائج كبيرة أمام فريقي بنفيكا وسيلتا فيجو

الملحم يكشف موعد استغناء النصر عن المدرب لويس كاسترو!

الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٤ مساءً
الملحم يكشف موعد استغناء النصر عن المدرب لويس كاسترو!
المواطن - فريق التحرير

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أثار الناقد الرياضي عادل الملحم والمعروف بانتمائه لنادي النصر، الجدل وذلك بتحدثه عن مصير المدرب البرتغالي لويس كاسترو مع الفريق الكروي الأول لأصفر الرياض بعد الخسارتين الثقيلتين أمام فريقي سيلتا فيجو الإسباني وبنفيكا البرتغالي.

متى الاستغناء عن لويس كاسترو؟!

وغرد الملحم قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : ” بخصوص مدرب النصر سيتم الاستغناء عنه مع الجولة العاشرة”.

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لويس كاسترو
كاسترو

وفي وقت سابق، انتقدت جماهير نادي النصر، قرار إدارة مسلي آل معمر بالتفريط في خدمات اللاعب الإسباني ألفارو جونزاليس الذي رحل عن النصر وانضم إلى نادي القادسية، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت جماهير أصفر الرياض انتقدت سوء أداء دفاع الفريق وتراجع مستوى اللاعب عبدالإله العمري حيث تلقت شباك الفريق 9 أهداف في مباراتي سيلتا فيجو الإسباني وبنفيكا البرتغالي الوديتين.

وانتقدت الجماهير رحيل ألفارو حيث طالبوا برحيل عبدالإله العمري ومادو والإبقاء على ألفارو مضيفين أن رحيله أصبح مكسبًا لنادي القادسية وخسارة للنصر.

 

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