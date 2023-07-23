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في وفاة الشيخ محمد بن حمد بن عبدالله آل ثاني

الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير قطر

الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٦ صباحاً
الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير قطر
المواطن - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في وفاة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني – رحمه الله – .

وقال الملك سلمان:” علمنا بنبأ وفاة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني – رحمه الله – وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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تعزية ولي العهد

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، للشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في وفاة الشيخ محمد بن حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني – رحمه الله -.

وقال ولي العهد:” تلقيت نبأ وفاة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني – رحمه الله – وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.

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