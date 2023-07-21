الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيس الجزائري

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس عبدالمجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في ضحايا الحادث المروري لحافلة نقل الركاب الذي وقع بولاية تمنراست في الجنوب الجزائري.

وقال الملك المفدى: علمنا بنبأ الحادث المروري لحافلة نقل الركاب الذي وقع بولاية تمنراست في الجنوب الجزائري، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمّن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظكم وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس عبدالمجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ضحايا الحادث المروري لحافلة نقل الركاب الذي وقع بولاية تمنراست في الجنوب الجزائري.

وقال سمو ولي العهد: تلقيت نبأ الحادث المروري لحافلة نقل الركاب الذي وقع بولاية تمنراست في الجنوب الجزائري، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب “.