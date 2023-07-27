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في وفاة أخيه الشيخ سعيد بن زايد

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الإمارات

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٠ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الإمارات
المواطن - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ـ رحمه الله ـ.

وقال الملك: ” علمنا بنبأ وفاة أخيكم الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق، ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون “.

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تعزية ولي العهد

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ـ رحمه الله ـ .

وقال ولي العهد: ” تلقيت نبأ وفاة أخيكم الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ـ رحمه الله ـ وأبعث لسموكم ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق، ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب” .

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