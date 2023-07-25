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الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الجزائر في ضحايا الحرائق

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٣ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الجزائر في ضحايا الحرائق
المواطن - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس عبدالمجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في ضحايا الحرائق التي شهدتها عدة ولايات جزائرية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات.

وقال الملك سلمان: ” علمنا بنبأ الحرائق التي شهدتها عدة ولايات جزائرية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمّن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم والشعب الجزائري الشقيق من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب”.

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ولي العهد يعزي

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس عبدالمجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ضحايا الحرائق التي شهدتها عدة ولايات جزائرية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات.

وقال سمو ولي العهد: ” تلقيت نبأ الحرائق التي شهدتها عدة ولايات جزائرية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب”.

تضامن تام

وأعربت وزارة الخارجية في وقت سابق عن بالغ حزن السعودية لما نتج عن اندلاع حرائق الغابات في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من وفيات ومصابين.

وأكدت الوزارة وقوف السعودية وتضامُنها التام مع الجزائر وشعبه الشقيق في هذا المصاب الجلل، مُعبِّرة عن خالص تعازيها ومواساتها لأُسر المتوفين، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

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