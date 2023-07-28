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بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلادها

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة البيرو

الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٤ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة البيرو
المواطن - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة دينا إرسيليا بولوراتي زيغارا رئيسة جمهورية البيرو بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلادها.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية البيرو الصديق اطراد التقدم والازدهار.

برقية ولي العهد

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة دينا إرسيليا بولوراتي زيغارا رئيسة جمهورية البيرو بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلادها.
وأعرب سمو ولي العهد عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية البيرو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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