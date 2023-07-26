Icon

102 وظيفة شاغرة في وزارة الطاقة بعدد من التخصصات Icon 18 مخالفًا استغلوا الرواسب بقبضة الأمن Icon 100 وظيفة للثانوية فأعلى في الشركة العالمية للصناعات البحرية Icon اليوم.. إدراج أسهم الخدمات الطبية المتخصصة في نمو Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسي المالديف وليبيريا Icon القبض على يمني وإحباط تهريب القات في جدة وجازان Icon 6 أعراض تنبهك للإصابة بضربة الشمس Icon وظائف لدى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين Icon الشركة السعودية للصناعات العسكرية تعلن عن وظائف شاغرة Icon السعودي الفرنسي يوصي بتوزيع 9.5% أرباحاً نقدية عن النصف الأول Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
الملك سلمان
حصاد اليوم
محمد بن سلمان
بمناسبة ذكرى استقلال بلادهم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسي المالديف وليبيريا

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٨ صباحاً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسي المالديف وليبيريا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس إبراهيم محمد صالح، رئيس جمهورية المالديف، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية المالديف الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

قد يهمّك أيضاً
السديس: الهوية الجديدة تحمل رسائل التطوير والتحسين والابتكار

السديس: الهوية الجديدة تحمل رسائل التطوير والتحسين والابتكار

بوسكيتس يحلم بتكرار النجاح مع ميسي في إنتر ميامي

بوسكيتس يحلم بتكرار النجاح مع ميسي في إنتر ميامي

ولي العهد يهنيء

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس إبراهيم محمد صالح، رئيس جمهورية المالديف، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية المالديف الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

تهنئة رئيس ليبيريا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس جورج وياه، رئيس جمهورية ليبيريا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية ليبيريا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

ولي العهد يهنيء

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس جورج وياه، رئيس جمهورية ليبيريا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية ليبيريا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أجواء روحانية في صلاة العشاء في المسجد الحرام
السعودية اليوم

أجواء روحانية في صلاة العشاء في المسجد...

السعودية اليوم
خورخي خيسوس يطلب ضم حارس مرمى
آخر الاخبار

خورخي خيسوس يطلب ضم حارس مرمى

آخر الاخبار
مكافحة المخدرات تحبط تهريب 6 ملايين قرص إمفيتامين مخدر
أخبار أمنية

مكافحة المخدرات تحبط تهريب 6 ملايين قرص...

أخبار أمنية
وزير الطاقة: السعودية مستمرة في تحقيق أمن الإمدادات البترولية لليابان
أخبار رئيسية

وزير الطاقة: السعودية مستمرة في تحقيق أمن...

أخبار رئيسية
تداول تعلن احتساب نسبة التذبذب لسهم برج المعرفة التجارية
السوق

تداول تعلن احتساب نسبة التذبذب لسهم برج...

السوق
إطلاق منصة تابعة لتيك توك لبيع السلع الصينية بأمريكا
تكنولوجيا

إطلاق منصة تابعة لتيك توك لبيع السلع...

تكنولوجيا
رجل أعمال أمريكي: السعودية ستصنع مليون ملياردير
العالم

رجل أعمال أمريكي: السعودية ستصنع مليون ملياردير

العالم
القبض على شخص أحرق مركبة عمدًا وآخر لمخالفته نظام المعلوماتية في وادي الدواسر
أخبار أمنية

القبض على شخص أحرق مركبة عمدًا وآخر...

أخبار أمنية