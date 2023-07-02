الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس سيراليون

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الدكتور جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب الملك ، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية سيراليون الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد ـ أيده الله ـ بتميز العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

تهنئة ولي العهد

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الدكتور جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وعبر ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية سيراليون الصديق المزيد من التقدم والرقي.