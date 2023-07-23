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الملك سلمان يأمر بترقية وتعيين 233 قاضيًا بوزارة العدل

الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٢ مساءً
الملك سلمان يأمر بترقية وتعيين 233 قاضيًا بوزارة العدل
المواطن - واس

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أصدرَ خادمُ الحرمينِ الشريفينِ الملكُ سلمانُ بنُ عبدِ العزيز آل سعود -حفظه الله- أمرَه الكريمَ بترقية وتعيين 233 قاضيًا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وأكد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أنَّ الأمرَ الكريمَ وما تضمَّنَه من ترقية وتعيين، يأتي امتدادًا للدعم المتواصل من خادمِ الحرمينِ الشريفينِ الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، وصاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمدِ بنِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، وليِّ العهدِ رئيسِ مجلسِ الوزراء -حفظهما الله- بمرفق القضاء.

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وسأل معاليه المولى -عزَّ وجلَّ- أن يَجزيَ خادمَ الحرمين الشريفين وسموَّ وليِّ العهد خيرَ الجزاء، وأن يُوفِّقَ أصحابَ الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -وفقهم الله- في إقامة العدل.

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