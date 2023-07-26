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على مختلف المراتب في سلك القضاء

الملك سلمان يأمر بترقية 294 عضوًا في النيابة العامة

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٩ مساءً
الملك سلمان يأمر بترقية 294 عضوًا في النيابة العامة
المواطن - واس

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أمرًا ملكيًا كريمًا بترقية 294 عضوًا على مختلف المراتب في سلك أعضاء النيابة العامة القضائي.

دعم النيابة العامة

وثمّن معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب الأمر الملكي الكريم، مشيراً إلى أنه يأتي في إطار الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي العهد – حفظهما الله – للنيابة العامة واهتمامهما البالغ والمستمر بشؤونها الوظيفية وحرصهما الدائم – أيدهما الله – على تحقيق مزيد من التطوير والازدهار لمرفق النيابة العامة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

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مسؤولية كبيرة

وسأل المولى – عز وجل – أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم عزهما وتوفيقهما، وأن يوفق أعضاء النيابة المترقين لخدمة دينهم وملكهم ووطنهم, وأن يكونوا عند حسن الظن بهم في اضطلاعهم بالمسؤولية الموكلة إليهم والمهام المنوطة بهم، وأن يديم على الوطن الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار في ظل قيادته الرشيدة.

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