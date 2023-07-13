الملك سلمان يبعث رسالة خطية لأمير الكويت

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالة خطية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، تتضمن دعوة سموه للمشاركة في اللقاء التشاوري الثامن عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى المقرر انعقادهما في محافظة جدة في التاسع عشر من يوليو 2023م.

قام بتسليم الرسالة، صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، خلال استقبال صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت له في قصر بيان.

حضر الاستقبال معالي رئيس ديوان سمو ولي عهد الكويت الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح.