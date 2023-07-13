الملك سلمان يبعث رسالة خطية لرئيس كازاخستان

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، رسالة خطية إلى فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، تتضمن دعوة فخامته للمشاركة في اللقاء التشاوري الثامن عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى المقرر انعقادهما في محافظة جدة في التاسع عشر من يوليو 2023م.
قام بتسليم الرسالة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كازاخستان فيصل بن حنيف القحطاني، خلال استقباله، اليوم، من معالي نائب رئيس ديوان رئاسة جمهورية كازاخستان والمبعوث الخاص لفخامة الرئيس للعلاقات الدولية السيد ايرجان كازيخانوف.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.