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بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها

الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس الكونغو الديمقراطية

الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٦ صباحاً
الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس الكونغو الديمقراطية
المواطن - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، رسالة شفهية، إلى فخامة الرئيس فيليكس تشيسكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقام بنقل الرسالة معالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، خلال استقبال رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية له، اليوم في كينشاسا العاصمة.

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ونقل معاليه خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – لفخامته ولحكومة وشعب جمهورية الكونغو الديموقراطية الصديق، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

بحث العلاقات الثنائية

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مجمل الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد فخامته دعم بلاده الكامل لطلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، فيما عبر معاليه عن تقدير وشكر حكومة المملكة العربية السعودية لهذا التأكيد الذي يأتي ترجمة للعلاقات المميزة بين البلدين.

كما أعرب فخامته عن ترحيب بلاده بعقد القمتين “القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الأفريقية الخامسة” في المملكة العربية السعودية هذا العام في مدينة الرياض.

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