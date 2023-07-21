الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس المجلس الانتقالي في تشاد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رسالة شفهية، لفخامة الرئيس محمد ادريس ديبي اتنو، رئيس المجلس الانتقالي في جمهورية تشاد.

وقام بنقل الرسالة معالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، خلال استقبال فخامة الرئيس له في العاصمة أنجامينا، اليوم.

ونوه معالي المستشار في تصريح عقب اللقاء عن تقدير حكومة المملكة العربية السعودية لفخامة رئيس المجلس الانتقالي في جمهورية تشاد على إعادة تأكيده لدعم بلاده لترشح المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 وترحيبه بعقد القمتين “القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الأفريقية الخامسة” في مدينة الرياض.