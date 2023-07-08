المنتخب السعودي إلى نصف نهائي دورة الألعاب العربية

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تأهل المنتخب السعودي تحت 19 عامًا إلى نصف نهائي دورة الألعاب العربية والمقامة حاليًا في الجزائر وذلك بعد الفوز على المنتخب الفلسطيني مساء اليوم في الجولة الثالثة من دور المجموعات.
وكان الأخضر افتتح التسجيل في الدقيقة الـ 38 عبر اللاعب فيصل عبدالله ثم تعادل المنتخب الفلسطيني عبر اللاعب أنس بني عودة في الدقيقة الـ 40.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل بين المنتخبين بهدف لكل فريق.
وفي الشوط الثاني، نجح الأخضر في إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب عباس الحسن في الدقيقة الـ 62.
وتأهل الأخضر ثانيًا في المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط بعد التعادل مع منتخبي سوريا وموريتانيا، بينما تأهل منتخب سوريا في المركز الأول إلى دور نصف النهائي.