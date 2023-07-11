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بعد الفوز على المنتخب الجزائري في نصف النهائي

المنتخب السعودي إلى نهائي دورة الألعاب العربية

الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٦ مساءً
المنتخب السعودي إلى نهائي دورة الألعاب العربية
المواطن - فريق التحرير

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صعد المنتخب السعودي تحت 19 عامًا إلى نهائي دورة الألعاب العربية وذلك بعد الفوز على المنتخب الجزائري بنتيجة 2-1 في الدور نصف النهائي.

وكان اللاعب عبدالله الزيد افتتح التسجيل للأخضر وانتهى الشوط الأول بتقدم الأخضر بهدف دون رد.

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المنتخب السعودي إلى النهائي

وفي الشوط الثاني، سجل منتخب الجزائر هدف التعادل ثم نجح منتخب السعودية تحت 19 عامًا في إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب صهيب الزيد في الدقيقة الـ 75 من عمر المباراة.

وسيواجه الأخضر، الفائز من مباراة منتخبي سوريا والسودان في نهائي البطولة.

السعودية والجزائر - المنتخب السعودي

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