Icon

انتشال جثة طفل من بئر بعمق 35 مترًا بالعراق Icon ضبط أشخاص استأجروا فيلا لخلط مكونات التبغ في جدة Icon بيان الناتو الختامي: روسيا أكبر تهديد مباشر للحلف Icon لحظة انفجار بركان أيسلندا وتصاعد الحمم Icon فلكية جدة تتابع نشاط البقع الشمسية في المجال المغناطيسي Icon المنتخب السعودي إلى نهائي دورة الألعاب العربية Icon خدمة تعديل المؤهل الدراسي متاحة إلكترونيًّا عبر أبشر Icon رئيس وزراء تايلاند يعتزل الحياة السياسية Icon المنتخب السعودي للأحياء يصل أرض الوطن و”المواطن” توثق استقبال الأبطال Icon صورة جديدة لإيمان البحر درويش تسبب صدمة للمصريين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أقيمت في الإمارات بمشاركة 320 طالبًا من 80 دولة

المنتخب السعودي للأحياء يصل أرض الوطن و”المواطن” توثق استقبال الأبطال

الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٥ مساءً
المنتخب السعودي للأحياء يصل أرض الوطن و”المواطن” توثق استقبال الأبطال
المواطن - تصوير: هاشم القرني

وثقت “المواطن” وصول المنتخب السعودي للأحياء إلى أرض الوطن، بعد تحقيق 4 جوائز عالمية في أولمبياد الأحياء الدولي 2023 في دورته الـ 34، التي أقيمت في مدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 3 إلى 11 يوليو الجاري، بمشاركة 320 طالبًا من 80 دولة، وذلك برعاية من صندوق البيئة.

قد يهمّك أيضاً
والد التوأم إحسان وبسام: فرحتي لا توصف عندما رأيتهما منفصلين

والد التوأم إحسان وبسام: فرحتي لا توصف عندما رأيتهما منفصلين

قماش الشالكي في السعودية بـ 30 ريالًا وفي الخارج 4300

قماش الشالكي في السعودية بـ 30 ريالًا وفي الخارج 4300

وفور وصول المنتخب السعودي كان الاستقبال حافلًا للأبطال الذين حققوا العديد من الانجازات الكبرى في المسابقة العالمية، حيث كانت الورود ومشاعر الفرحة والفخر حاضرة في المشهد. 

تعليم جدة

وحقق الطالب يزن المغربي بالصف الثالث الثانوي من إدارة تعليم جدة، الميدالية الفضية بعد رحلة إعداد وتأهيل في “موهبة”، تلقى خلالها 3800 ساعة تدريبية على أيدي مدربين متخصصين من المملكة وخارجها، بينما حقق الطالب نواف المطير بالصف الثالث الثانوي من إدارة تعليم الشرقية، الميدالية البرونزية بعد رحلة إعداد وتأهيل في “موهبة”، تلقى خلالها 3800 ساعة تدريبية، كما حصل الطالب رائد طلبة بالصف الثاني الثانوي من إدارة تعليم الشرقية، الذي تلقى 2500 ساعة تدريبية على ميدالية برونزية، وحصل الطالب علي الخليفة بالصف الثاني الثانوي من إدارة تعليم الشرقية، والذي تدرب 2500 ساعة تدريبية على ميدالية برونزية.

أولمبياد الأحياء الدولي

يذكر أن أولمبياد الأحياء الدولي يستهدف طلبة المرحلة الثانوية الموهوبين في مجال علم الأحياء على مستوى العالم، ويقام مرة كل عام في شهر يوليو لمدة 10 أيام، وتقوم إحدى الدول سنويًّا باستضافة المسابقة وإعداد الأسئلة النظرية والعملية، حيث يتم اختبار مهارات الطلاب مع حل المشكلات الحيوية في مختلف فروع علم الأحياء، إضافةً إلى اختبار مهاراتهم في التعامل مع التجارب الحيوية.


وانطلقت المسابقة للمرة الأولى في جمهورية التشيك عام 1990م، وكان عدد الدول المشاركة 6 دول فقط، لتتزايد أعداد الدول سنويًّا حتى وصلت في نسخة المسابقة الأخيرة عام 2023م في دولة الإمارات إلى 80 دولة.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انفجار بركان بالقرب من عاصمة أيسلندا بعد 1200 زلزال
العالم

انفجار بركان بالقرب من عاصمة أيسلندا بعد...

العالم
فريق فرنسي يجري دراسة عن التكيف مع المناخ في محمية الملك سلمان
السعودية اليوم

فريق فرنسي يجري دراسة عن التكيف مع...

السعودية اليوم
طريق مكة تقدم خدمات خاصة للحجاج ذوي الإعاقة وكبار السن بإندونيسيا
السعودية اليوم

طريق مكة تقدم خدمات خاصة للحجاج ذوي...

السعودية اليوم
حساب المواطن يكشف مصير الدعم بعد وفاة الأب
السعودية اليوم

حساب المواطن يكشف مصير الدعم بعد وفاة...

السعودية اليوم
حساب المواطن: إيداع 3.7 مليار ريال لمستفيدي دفعة يونيو
حساب المواطن

حساب المواطن: إيداع 3.7 مليار ريال لمستفيدي...

حساب المواطن
برشلونة يرغب في التخلص من 3 لاعبين في الميركاتو الصيفي
الرياضة

برشلونة يرغب في التخلص من 3 لاعبين...

الرياضة
“بنان العقارية” تقر تقسيم القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات إلى ريال واحد
السوق

“بنان العقارية” تقر تقسيم القيمة الاسمية للسهم...

السوق
مبادرة طريق مكة بالمغرب تواصل أعمالها بتقديم أرقى الخدمات للحجاج
السعودية اليوم

مبادرة طريق مكة بالمغرب تواصل أعمالها بتقديم...

السعودية اليوم