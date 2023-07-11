المنتخب السعودي للأحياء يصل أرض الوطن و”المواطن” توثق استقبال الأبطال

وثقت “المواطن” وصول المنتخب السعودي للأحياء إلى أرض الوطن، بعد تحقيق 4 جوائز عالمية في أولمبياد الأحياء الدولي 2023 في دورته الـ 34، التي أقيمت في مدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 3 إلى 11 يوليو الجاري، بمشاركة 320 طالبًا من 80 دولة، وذلك برعاية من صندوق البيئة.

وفور وصول المنتخب السعودي كان الاستقبال حافلًا للأبطال الذين حققوا العديد من الانجازات الكبرى في المسابقة العالمية، حيث كانت الورود ومشاعر الفرحة والفخر حاضرة في المشهد.

تعليم جدة

وحقق الطالب يزن المغربي بالصف الثالث الثانوي من إدارة تعليم جدة، الميدالية الفضية بعد رحلة إعداد وتأهيل في “موهبة”، تلقى خلالها 3800 ساعة تدريبية على أيدي مدربين متخصصين من المملكة وخارجها، بينما حقق الطالب نواف المطير بالصف الثالث الثانوي من إدارة تعليم الشرقية، الميدالية البرونزية بعد رحلة إعداد وتأهيل في “موهبة”، تلقى خلالها 3800 ساعة تدريبية، كما حصل الطالب رائد طلبة بالصف الثاني الثانوي من إدارة تعليم الشرقية، الذي تلقى 2500 ساعة تدريبية على ميدالية برونزية، وحصل الطالب علي الخليفة بالصف الثاني الثانوي من إدارة تعليم الشرقية، والذي تدرب 2500 ساعة تدريبية على ميدالية برونزية.

أولمبياد الأحياء الدولي

يذكر أن أولمبياد الأحياء الدولي يستهدف طلبة المرحلة الثانوية الموهوبين في مجال علم الأحياء على مستوى العالم، ويقام مرة كل عام في شهر يوليو لمدة 10 أيام، وتقوم إحدى الدول سنويًّا باستضافة المسابقة وإعداد الأسئلة النظرية والعملية، حيث يتم اختبار مهارات الطلاب مع حل المشكلات الحيوية في مختلف فروع علم الأحياء، إضافةً إلى اختبار مهاراتهم في التعامل مع التجارب الحيوية.



وانطلقت المسابقة للمرة الأولى في جمهورية التشيك عام 1990م، وكان عدد الدول المشاركة 6 دول فقط، لتتزايد أعداد الدول سنويًّا حتى وصلت في نسخة المسابقة الأخيرة عام 2023م في دولة الإمارات إلى 80 دولة.