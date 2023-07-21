المنتخب السعودي يحتل المركز الـ 54 عالميًّا

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تواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المركز الـ 54 عالميًّا، وذلك بعدما كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” عن تصنيف المنتخبات لشهر يوليو.
وجاء المنتخب السعودي في المركز الخامس آسيويًّا وفي المركز الـ 54 عالميًّا حيث تراجع مركزًا واحدًا فقط عن شهر يوليو، بعدما كان محتلًّا المركز الـ 53.
وعلى مستوى المنتخبات، جاء منتخب الأرجنتين في المركز الأول، أما المنتخب الفرنسي فجاء في المركز الثاني، وجاء المنتخب البرازيلي ثالثًا والمنتخب الإنجليزي رابعًا والمنتخب البلجيكي خامسًا.
أما المنتخب المغربي الذي احتل المركز الرابع في مونديال قطر، فتراجع من المركز الـ11 إلى المركز الـ14 وظل متصدرًا جدول ترتيب المنتخبات الإفريقية في التصنيف.