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المنتخب السعودي يكتفي بالتعادل أمام موريتانيا

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:١٨ صباحاً
المنتخب السعودي يكتفي بالتعادل أمام موريتانيا
المواطن - فريق التحرير

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اكتفى المنتخب السعودي تحت 19 عامًا بالتعادل مع نظيره الموريتاني بهدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة دورة الألعاب العربية والمقامة في الجزائر.

تعادل إيجابي لـ المنتخب السعودي

وكان المنتخب الموريتاني سجل هدف التقدم عبر اللاعب الشيخ باي رمضان في الدقيقة الـ 13، ثم تعادل صهيب الزيد للأخضر في الدقيقة الـ 26 من عمر الشوط الأول.

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ولم يحدث أي جديد لتنتهي المباراة بالتعادل بنتيجة 1/ 1 بين المنتخبين.

المنتخب السعودي - السعودية وموريتانيا

يذكر أن الأخضر سيخوض لقاء الجولة الثالثة بعد غدٍ السبت ضد المنتخب الفلسطيني.

المنتخب السعودي - السعودية وموريتانيا

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