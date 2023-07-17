بدء التسجيل في مراكز الرعاية النهارية للعام التأهيلي 1445هـ

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بدء التسجيل في مراكز الرعاية النهارية الأهلية، للعام التأهيلي 1445هـ.

وذكرت الوزارة في تغريدة عبر موقع تويتر، أن موعد التسجيل خلال الفترة من: 02/ 01/ 1445هـ الموافق 20/ 07/ 2023م، وحتى نهاية يوم 1/ 2/ 1445ه، الموافق 17/ 8/ 2023م.