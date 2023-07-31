الموارد البشرية تطرح البرنامج التدريبي جدير لحديثي التخرج

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن طرح برنامج (جدير) والذي يهدف لتأهيل المتميزين من حديثي التخرج وتدريبهم على رأس العمل وإكسابهم الخبرات والمهارات.

مدة التدريب:

– 12 شهراً.

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلاً على شهادة بكالوريوس أو ماجستير في التخصصات المطلوبة.

– ألا يكون قد مضى على تخرجه 4 أعوام وألا يقل المعدل العام عن 3 من 4 أو ما يعادلها.

– التفرغ بشكل كامل للبرنامج.

– معادلة المؤهل إذا كانت الشهادة من خارج المملكة من الجهة المختصة.

– حصول المتقدم على 5 درجات في اختبار الايلتس أو ما يعادلها في اللغة الانجليزية.

أهداف البرنامج:

يهدف البرنامج إلى تأهيل المتميزين من حديثي التخرج وتدريبهم على رأس العمل وإكسابهم المهارات والخبرات العلمية ومساعدتهم على التطور والنمو في مجالات العمل داخل الوزارة وأيضًا تمكينهم من أداء مهام الوظائف المستهدفة في البرنامج.

تفاصيل عن البرنامج:

– تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال برنامج (جدير) إلى تحقيق استراتيجتها المنبثقة من رؤية السعودية 2030 في دعم الكوادر الوطنية الشابة وإتاحة الفرصة لحديثي التخرج المتميزين للتعرف على بيئة العمل وإعدادهم بشكل ممنهج في المجالات المطلوبة من جهة الوزارة.

– بعد انتهاء البرنامج يتم تعيين المجتازين للبرنامج بنجاح على الوظائف ومنحهم درجتين إضافيتين عن الدرجة المستحقة وفق المؤهل العلمي.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم الأحد 1445/1/19 هـ (الموافق 2023/8/6 م) عن طريق الرابط: اضغط هنا