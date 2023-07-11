وظائف بـ هيئة الزكاة في عدد من التخصصات الموارد البشرية: وجود 3 سيارات أو أكثر يؤثر على استحقاق المعاش جامعة الأميرة نورة تُنظِّم دورة CELTA للراغبين في تدريس اللغة الإنجليزية الأمر بالمعروف تفعّل “فاجتنبوه لعلكم تفلحون” بوادي الدواسر والسليّل تنبيه من القنصلية السعودية بإسطنبول لمواطنيها انطلاق هوندا أكورد 2023 .. قوة وأناقة وجودة تصميم رسالتي للمشاهير أن يراجعوا أنفسهم تخفيضات أوبك + ترفع أسعار النفط تحويل وحدة البحث بالمسجد النبوي إلى إدارة عامة قرابة 208 آلاف مستفيد من وكالة اللغات والترجمة خلال موسم الحج
ذكرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن وجود 3 سيارات أو أكثر لدى الأسرة يؤثر على استحقاق المعاش.
وأوضحت خدمة العناية بالمستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، اليوم الثلاثاء، أن استحقاق المعاش يتأثر بوجود عدد 3 سيارات أو أكثر للأسرة.
جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين عن عدد السيارات المسموح بها للعائلة الواحدة المستفيدة من الضمان الاجتماعي.
من جهة أخرى، قالت الوزارة إن الضمان الاجتماعي المطور يعتمد على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش، وعليه فلا يؤثر حصول المستفيد على الراتب التقاعدي، ما لم يتجاوز الحد المانع عند دارسة نتيجة الأهلية.