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عدد السيارات المسموح بها للعائلة المستفيدة

الموارد البشرية: وجود 3 سيارات أو أكثر يؤثر على استحقاق المعاش

الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٩ صباحاً
الموارد البشرية: وجود 3 سيارات أو أكثر يؤثر على استحقاق المعاش
المواطن - فريق التحرير

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ذكرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن وجود 3 سيارات أو أكثر لدى الأسرة يؤثر على استحقاق المعاش.

وأوضحت خدمة العناية بالمستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، اليوم الثلاثاء، أن استحقاق المعاش يتأثر بوجود عدد 3 سيارات أو أكثر للأسرة.

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جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين عن عدد السيارات المسموح بها للعائلة الواحدة المستفيدة من الضمان الاجتماعي.

من جهة أخرى، قالت الوزارة إن الضمان الاجتماعي المطور يعتمد على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش، وعليه فلا يؤثر حصول المستفيد على الراتب التقاعدي، ما لم يتجاوز الحد المانع عند دارسة نتيجة الأهلية.

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