الموافقة على زيادة رأس مال شركة البابطين لـ 639.47 مليون ريال

“طبية” تستحوذ على 100% من حصص “الحماد” للخدمات الطبية السعودية تستهدف الاستقرار العالمي والتنمية لجميع دول وشعوب العالم تراجع أرباح “المتقدمة” بنسبة 45.4% إلى 60 مليون ريال إطلاق 30 برنامجاً تدريبياً لشاغلي الوظائف التعليمية بالرياض استخراج حلقة معدنية من صدر مريض سبعيني بتخصصي بريدة 14 يوماً لتصحيح أوضاع المركبات المهملة والتالفة وظائف شاغرة بجامعة الحدود الشمالية بنظام التعاقد تغطية اكتتاب الخدمات الطبية المتخصصة بنسبة 449.27% ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 206 ريالات للجرام السعودية عنصر ثقة وموثوقية وأمان لكل العالم
وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة البابطين للطاقة والاتصالات لزيادة رأس مالها من 426.31 مليون ريال إلى 639.47 مليون ريال، وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل سهمين قائمين يملكهما المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سيُحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه لاحقا.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم، أن قيمة الزيادة في رأس المال ستسدد عن طريق تحويل مبلغ 213.16 مليون ريال من بند “الأرباح المبقاة”، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 42.63 مليون سهم إلى 63.95 مليون سهم، بزيادة قدرها 21.32 مليون سهم.
واشترطت الهيئة ألا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.
وبالأمس، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفضًا 16.08 نقطة ليقفل عند مستوى 11752.63 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 254 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 83 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 126 شركة على تراجع.