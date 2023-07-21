الموت يغيب المغني الأمريكي الشهير توني بينيت

كشفت سيلفيا فاينر وكيلة الدعاية والإعلان للمغني الأمريكي الشهير توني بينيت أن النجم، الذي حقق نجاحًا مدويًا بأغنيته (آي ليفت ماي هارت إن سان فرانسيسكو) “تركت قلبي في سان فرانسيسكو”، توفي اليوم الجمعة.

وأردفت فاينر في بيان أن بينيت توفي في منزله بمدينة نيويورك عن عمر ناهز 96 عامًا، لأسباب تتعلق بالتقدم في العمر.

وحاز بينيت على 20 من جوائز غرامي الموسيقية من بينها جائزة الإنجاز مدى الحياة.