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متوسط نسبة حالات الصلح  58%

المودة تخدم أكثر من 25 ألف أسرة في النصف الأول من العام 2023

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٩ مساءً
المودة تخدم أكثر من 25 ألف أسرة في النصف الأول من العام 2023
المواطن - فريق التحرير

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قدَمت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة خدماتها لأكثر من 25 ألف أسرة، خلال النصف الأول من العام 2023 بإجمالي عدد خدمات بلغت 44,709 خدمة من خلال مبادرات الجمعية التي تشمل الرجل والمرأة والطفل والشباب وكبار السن.

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نسبة حالات الصلح 58%

وأشار المدير العام لجمعية المودة الأستاذ محمد آل رضي، إلى أن الجمعية حققت في النصف الأول من العام 2023 نسبة 97% من مستهدف الفترة، حيث استفاد 5439 شخصًا من خدمات الإرشاد وفض النزاعات الأسرية التي يقدمها مركز المودة، وقد بلغ متوسط نسبة حالات الصلح من القضايا الواردة 58%، و723 سيدة معيلة تم تمكينهن اقتصاديًّا عبر أكاديمية الحياة لتمكين المرأة وبلغ متوسط نسبة السيدات اللاتي تم تمكينهن 17%، وأكثر من 9 آلاف مستفيد ومستفيدة تم تعزيز مهارات جودة حياتهم عبر منصة العائلة، وأشارت التقارير إلى أن نسبة ارتفاع المهارات الأسرية بلغت 82%.

نسبة إغلاق الحالات 97%

وأضاف: قدمت الجمعية خدمات الحماية لأكثر من 7 آلاف طفل وامرأة، وبلغ متوسط نسبة إغلاق الحالات 97%، ومن خلال مركز شمل لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة تم لم شمل 1326 أسرة منفصلة بأبنائهم، كما قامت الجمعية بتطوير مهارات 596 مختصًّا ومختصة، وتم علاج 393 طفلًا من الاضطرابات النمائية والسلوكية عبر عيادة قرة عين.

وأوضح آل رضي أن متوسط نسبة الأداء التشغيلي للجمعية بلغ 91% خلال النصف الأول من العام 2023 وحققت الجمعية في تقييم الحوكمة درجة 99.66% ومن خلال مركز العناية بالضيوف بلغت نسبة معالجة الشكاوى الواردة من المستفيدين 94% وبلغ متوسط نسبة الاستجابة للمكالمات عبر المركز 85%، كما بلغت نسبة رضا أصحاب المصلحة 91%.

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