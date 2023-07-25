المودة تخدم كافة مناطق السعودية حاليًّا

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وافق المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على تعديل النطاق الجغرافي لجمعية المودة للتنمية الأسرية ليصبح على مستوى كافة مناطق ومحافظات السعودية بعد أن كانت خدماتها مقتصرة على منطقة مكة المكرمة.
وأوضح الأستاذ محمد بن علي آل رضي، مدير عام الجمعية أن المودة تهدف إلى التوسع لتنفيذ وتصميم المشاريع الأسرية المعتمدة في اللائحة الرئيسية بالشراكة مع الجمعيات الأسرية حول السعودية، بالإضافة إلى تلبية طلبات المؤسسات الأسرية في كافة أنحاء المملكة للاستفادة من خدمات الجمعية، والإسهام في تنظيم وتطوير الكيانات ذات العلاقة بالأسرة.
وأضاف تقوم المودة حاليًّا بتقديم خدماتها في 13 منطقة إدارية من خلال الشراكات وخدمات التأهيل، والتي استفادت منها سابقًا 36 جمعية حول السعودية عبر تنفيذ الخدمات النوعية في المناطق عبر المودة والتقديم على المنافسات الحكومية ومشاريع الإسناد.
وأبان آل رضي أن الجمعية تقدم 10 مبادرات إستراتيجية وتنموية تخدم كافة شرائح الأسرة عبر تقديم 17 مبادرة و91 مشروعًا تنمويًّا ورعويًّا يبلغ نسبة الابتكار فيها 35%، وذلك لبناء قدرات الأسرة وحمايتها ورعايتها وإرشادها وفض النزاعات بين الأسر وتمكين المرأة المعيلة اقتصاديًّا وتطوير الممارسين المختصين.
وتابع تقدم الجمعية خدماتها باللغة الإنجليزية إلى جانب اللغة العربية والاستشارات والتدريب الأسري كجزء من التحول الكبير في صناعة الأثر وكذلك المشاريع والمنافسات الحكومية والاستثمار الاجتماعي والاستدامة وذلك لتحسين جودة حياة الأسرة والوصول إلى نموذج ملهم لبناء منظومة حلول أسرية مستدامه ومؤثرة في المجتمع.