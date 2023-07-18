Icon

النصر يضم سيكو فوفانا حتى 2026 Icon خالد بن سلمان يوقع الخطة التنفيذية للتعاون الدفاعي بين السعودية وتركيا Icon إعفاء مرتكبي جرائم الاحتيال المالي من العقوبة حال إبلاغهم السلطة Icon مانشستر يونايتد يتعاقد مع جوني إيفانز بعقد قصير الأمد Icon 1444هـ عام الإنجازات السعودية بامتياز Icon أمير الشرقية يوجه بمتابعة حالة مصابي حادث طريق البطحاء – حرض Icon مذكرة تفاهم بين السعودية وتركيا للتعاون في مجال الطاقة Icon لفتة إنسانية.. وزير الشؤون الإسلامية يتكفل بمصاريف جراحة مفتي دافينا الألبانية Icon قصة حياكة كسوة الكعبة كل عام بالحرير والذهب والفضة Icon الخليج يتعاقد مع فواز الطريس قادمًا من الهلال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لتوثيق الأمجاد والذكريات بمساهمة أهل القرية

الموسى.. أول قرية يعاد تنظيم مبانيها القديمة في الباحة

الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٣ صباحاً
الموسى.. أول قرية يعاد تنظيم مبانيها القديمة في الباحة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

جذبت الأزياء التراثية التي تحاكي الموروث التاريخي الأصيل لمنطقة الباحة، العديد من زوار فعالية “الدار” بقرية الموسى التراثية، التي انطلقت الخميس الماضي.

ونشرت “قناة الإخبارية” تقريرًا مصورًا يظهر عودة الحياة إلى قرية موسى الأثرية في محافظة بني حسن في منطقة الباحة؛ لتذكير أهلها بأمجاد المكان وذكريات الزمان، وذلك بمساهمة وكفاح أبناء ورجال القرية .

قد يهمّك أيضاً
أسباب عصف الرياح خلال الأيام الحالية

أسباب عصف الرياح خلال الأيام الحالية

تركي آل الشيخ يطمئن محبيه : أنا بخير والصورة المتداولة غير صحيحة

تركي آل الشيخ يطمئن محبيه : أنا بخير والصورة المتداولة غير صحيحة

ووسط حضور كثيف من الأهالي والزوار انطلقت فعالية الدار بالقرية، حيث إن أهالي القرية قاموا بفتح منازلهم بعد ترميمها لتكون مصنفة كمتحف ومجلس للضيافة .

فكرة المهرجان

وجاءت فكرة مهرجان القرية التراثي من اهتمام الشباب وحماس الآباء حيث تبرع أحد رجال القرية بـ 200 ألف ريال، ليغطي المبلغ تكاليف المهرجان في وقت كان يرغب فيه أهالي القرية بالتبرع أيضَا.

وقال رجل من أهالي القرية إن “المهرجان كان منظم وجميل وأعادنا لتراث آبائنا وأجدادنا في الماضي”.

فعاليات الدار

يُذكر أن فعالية “الدار” تُختتم أنشطتها يوم الأربعاء، حيث أتاح أهالي القرية الزيارة لمنازلهم القديمة بعد ترميمها والتي تضمنت مجالسًا للضيافة، وقسمًا للنساء وملتقى للشباب,ومواقع للأسر المنتجة وللفنون التشكيلية ولألعاب الأطفال، فيما يشارك في تنظَّيم الفعالية أكثر من 20 منظمًا ومنظمة من أهالي القرية، وبمشاركة أكثر من 100 متطوع ومتطوعة، حيث يُقدِم المنظِّمون العديد من المعلومات التراثية والتاريخية بالقرية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تنبيه من سكني حول التزامات المستفيدين من الأرض المجانية
السعودية اليوم

تنبيه من سكني حول التزامات المستفيدين من...

السعودية اليوم
موجة حارة على المدينة المنورة وتوقعات بوصول الحرارة إلى 48 درجة مئوية
السعودية اليوم

موجة حارة على المدينة المنورة وتوقعات بوصول...

السعودية اليوم
كييف في مرمى المسيرات لليلة الثالثة على التوالي
العالم

كييف في مرمى المسيرات لليلة الثالثة على...

العالم
تقنية طريف تعلن مواعيد التسجيل للفصل التدريبي الأول
السعودية اليوم

تقنية طريف تعلن مواعيد التسجيل للفصل التدريبي...

السعودية اليوم
موسكو تفرض حظرًا على المواطنين في أعقاب أزمة فاغنر
العالم

موسكو تفرض حظرًا على المواطنين في أعقاب...

العالم
صور مشعر منى قديمًا وحديثًا تظهر الجهود السعودية
السعودية اليوم

صور مشعر منى قديمًا وحديثًا تظهر الجهود...

السعودية اليوم
روسيا: قائد فاغنر اعتقد أن بإمكانه الوقوف بوجه الدولة والدفاع والرئيس
العالم

روسيا: قائد فاغنر اعتقد أن بإمكانه الوقوف...

العالم
جماهير الكرة السعودية تتمنى حضور نجم نابولي لـ دوري روشن
الرياضة

جماهير الكرة السعودية تتمنى حضور نجم نابولي...

الرياضة