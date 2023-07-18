الموسى.. أول قرية يعاد تنظيم مبانيها القديمة في الباحة

جذبت الأزياء التراثية التي تحاكي الموروث التاريخي الأصيل لمنطقة الباحة، العديد من زوار فعالية “الدار” بقرية الموسى التراثية، التي انطلقت الخميس الماضي.

ونشرت “قناة الإخبارية” تقريرًا مصورًا يظهر عودة الحياة إلى قرية موسى الأثرية في محافظة بني حسن في منطقة الباحة؛ لتذكير أهلها بأمجاد المكان وذكريات الزمان، وذلك بمساهمة وكفاح أبناء ورجال القرية .

ووسط حضور كثيف من الأهالي والزوار انطلقت فعالية الدار بالقرية، حيث إن أهالي القرية قاموا بفتح منازلهم بعد ترميمها لتكون مصنفة كمتحف ومجلس للضيافة .

فكرة المهرجان

وجاءت فكرة مهرجان القرية التراثي من اهتمام الشباب وحماس الآباء حيث تبرع أحد رجال القرية بـ 200 ألف ريال، ليغطي المبلغ تكاليف المهرجان في وقت كان يرغب فيه أهالي القرية بالتبرع أيضَا.

وقال رجل من أهالي القرية إن “المهرجان كان منظم وجميل وأعادنا لتراث آبائنا وأجدادنا في الماضي”.

فعاليات الدار

يُذكر أن فعالية “الدار” تُختتم أنشطتها يوم الأربعاء، حيث أتاح أهالي القرية الزيارة لمنازلهم القديمة بعد ترميمها والتي تضمنت مجالسًا للضيافة، وقسمًا للنساء وملتقى للشباب,ومواقع للأسر المنتجة وللفنون التشكيلية ولألعاب الأطفال، فيما يشارك في تنظَّيم الفعالية أكثر من 20 منظمًا ومنظمة من أهالي القرية، وبمشاركة أكثر من 100 متطوع ومتطوعة، حيث يُقدِم المنظِّمون العديد من المعلومات التراثية والتاريخية بالقرية.